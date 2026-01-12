Un menor murió y otro está desaparecido tras ingresar a cuerpos de agua en Bolívar

Entre la tristeza y la incertidumbre se encuentran dos familias en el departamento de Bolívar, luego de que sus integrantes, sufrieran inconvenientes mientras se bañaban en cuerpos de agua.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer caso con desenlace trágico, se presentó en el embalse de Playón, zona rural del municipio de María La Baja, donde un menor de 16 años ingresó al afluente junto a varios allegados y por razones que no son precisas, perdió la vida por inmersión.

Pese a que algunos testigos intentaron socorrerlo, cuando salió a la tierra ya no tenía signos vitales. El otro caso ocurrió a muchos kilómetros del primero, en jurisdicción de San Pablo, sur de Bolívar, donde un niño de 8 años desapareció mientras se bañaba en el río Magdalena, frente al barrio San Pablito de esa población.

La Armada Nacional junto a pescadores de la zona realizan intensos esfuerzos para encontrar al menor, pero por los antecedentes de estos casos se teme lo peor.