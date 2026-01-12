Tragedia fluvial en Tumaco: choque de lanchas deja al menos siete personas muertas

Tumaco - Nariño

Un grave accidente entre dos embarcaciones fluviales se registró en las últimas horas en zona rural de Tumaco, específicamente en la bocana de los ríos Chajal y Mejicano, el siniestro dejó, de manera preliminar, al menos siete personas fallecidas.

Las circunstancias del choque aún son materia de investigación por parte de las autoridades que adelantan labores de verificación y acompañamiento a las familias afectadas desde altas horas de la madrugada de este 12 de enero.

Piden investigar el accidente

De acuerdo con el líder social Benildo Estupiñan, el accidente se presentó en aguas cercanas a comunidades del sector de Chajal, una zona fluvial donde el transporte en lancha es habitual, tras conocerse la tragedia, cuerpos de socorro, autoridades y habitantes del sector iniciaron las labores de rescate.

Los cuerpos recuperados fueron trasladados hasta el muelle Saltadero La Bavaria, donde se concentraron familiares de las víctimas para recibir información oficial y acompañamiento institucional, sin embargo pidieron que el hecho sea investigado para determinar la realidad de lo ocurrido

Siete personas habrían perdido la vida

De manera extraoficial, se reporta la muerte de siete personas en el siniestro, sin embargo, hasta el momento seis cuerpos habrían sido recuperados en el lugar.

Entre las víctimas se encuentran dos jóvenes que fueron llevados con vida a un centro asistencial de Tumaco, pero falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.