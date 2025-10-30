Empresas de buceo en Santa Marta advierten sabotaje a señales marítimas que garantizan seguridad

Santa Marta

Las Asociaciones de Empresas de Buceo de Santa Marta lanzan una campaña de sensibilización marítima ante el aumento de casos en los que las señales de advertencia utilizadas por los buzos están siendo saboteadas o ignoradas por navegantes y turistas en el mar.

Según denuncian los profesionales del sector, las boyas y banderas rojas con una franja blanca diagonal, reconocidas internacionalmente como aviso de que hay buzos bajo el agua, han sido movidas, retiradas o incluso dañadas por algunas personas que transitan o practican actividades náuticas cerca de las zonas de inmersión.

Esta situación ha puesto en riesgo la vida de buzos profesionales y aficionados, quienes realizan entrenamientos o jornadas con turistas y dependen de esas señales para garantizar su seguridad durante las inmersiones.

La campaña, que lleva por nombre “Ojo, hay buzos en la zona”, busca educar y generar conciencia entre los usuarios del mar, recordando la importancia de respetar las normas marítimas y los protocolos de seguridad que rigen a nivel mundial.

Las empresas acreditadas en Santa Marta, que cumplen con todos los estándares de seguridad, hacen un llamado a las autoridades marítimas y a la comunidad en general para fortalecer la vigilancia y las sanciones frente a estas conductas irresponsables, así como para promover una cultura de respeto en el mar.