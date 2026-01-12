Plan Retorno: más de 150 policías en las carreteras de Santander este lunes festivo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante el Plan Retorno del puente de Reyes, la Policía Nacional activó un dispositivo especial de seguridad vial en las principales vías de Santander, con el fin de garantizar un regreso seguro para viajeros y visitantes.

El operativo incluye 11 áreas de prevención y control, con el despliegue de más de 150 hombres y mujeres policías, ubicados en corredores estratégicos del departamento para regular la movilidad y prevenir accidentes de tránsito.

“En este momento tenemos la restricción de carga para vehículos superiores a 3.4 toneladas hasta las 11 de la noche”, indicó el comandante del Departamento de Policía Santander, el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro.

Le puede interesar: Falla en un juego mecánico dejó ocho personas heridas en Barbosa (Santander)

Como medida para facilitar el tránsito en las horas de mayor congestión, las autoridades informaron que entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde se habilitará más espacio en la vía en un solo sentido, con el objetivo de agilizar la entrada y salida de vehículos del área metropolitana.

Las autoridades también advirtieron sobre lluvias en varios tramos viales del departamento, una condición que incrementa el riesgo durante el desplazamiento de los viajeros.

Lea también: “No se quería ir”: alcalde de Málaga cuenta cómo fue el último concierto de Yeison Jiménez

“Es importante no exceder los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y no consumir bebidas embriagantes al momento de la conducción”, señaló el oficial.

De acuerdo con la Policía, para este lunes festivo se espera la movilización de más de 155 mil vehículos, entre entradas y salidas del departamento, como parte del Plan Retorno.