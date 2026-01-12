Cúcuta

Murió José Urbina Amorocho, referente histórico del sector gasífero en Colombia

Empresario nortesantandereano, fundador de Norgas y promotor de iniciativas empresariales, sociales y de comunicación en el país.

José Urbina Amorocho. Foto: Academia de Historia.

Caracol Radio

A. María

Norte de Santander.

El país, y especialmente Norte de Santander, lamenta la muerte de José Urbina Amorocho, uno de los empresarios más influyentes en la historia del sector del gas propano en Colombia y una figura clave en el desarrollo empresarial, social y cívico del nororiente colombiano.

Urbina Amorocho fue reconocido a nivel nacional por ser uno de los pioneros y principales impulsores del negocio del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

A lo largo de varias décadas consolidó un emporio empresarial que permitió llevar este servicio esencial a múltiples regiones del país, en un momento en el que el acceso al gas aún era limitado para amplios sectores de la población.

Su visión empresarial lo llevó a ser considerado durante años como uno de los grandes referentes del sector energético en Colombia.

Entre sus principales legados se destaca la creación y consolidación de Norgas, empresa que marcó un antes y un después en la distribución de gas en el norte del país y que posteriormente se integró a uno de los grupos más importantes del sector a nivel nacional.

Asimismo, fue fundador de otras compañías relacionadas con la comercialización y producción de insumos para el gas, contribuyendo a la industrialización y fortalecimiento de esta actividad económica.

Más allá del ámbito empresarial, José Urbina Amorocho tuvo una participación activa en la vida social y comunitaria de Norte de Santander.

Fue fundador de la emisora Radio San José, medio de comunicación que cumplió un papel relevante en la vida cívica de Cúcuta y que posteriormente pasó a manos de la Universidad de Pamplona, fortaleciendo su vocación educativa y social.

Su compromiso con el desarrollo regional también se reflejó en la creación de una fundación y en el impulso de distintas iniciativas de carácter social y educativo, entre ellas programas de becas que han beneficiado a estudiantes y docentes del departamento, aportando a la formación de talento humano y al progreso de la región.

La muerte de José Urbina Amorocho deja un vacío importante en el sector empresarial colombiano y marca el cierre de un capítulo significativo para Norte de Santander, departamento del que fue uno de sus más destacados empresarios y líderes.

Su legado permanece en las empresas que ayudó a construir, en las instituciones que promovió y en el impacto que generó en el desarrollo económico y social del país.

