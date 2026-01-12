El último adiós a Yeison Jiménez: Fecha y lugar en que los fans podrán despedir al artista

El último adiós a Yeison Jiménez: Fecha y lugar en la que los fans podrán despedir al artista // Caracol Radio

El fallecimiento del artista popular, Yeison Jiménez, sigue generando conmoción en Colombia, luego del trágico accidente aéreo de la avioneta en la que el cantante se dirigía hacía Medellín el pasado sábado 10 de enero, siniestro en el que fallecieron cinco personas más, entre ellas, el piloto de la aeronave y cuatro personas parte del equipo artístico de Jiménez.

Durante la tarde de este domingo 11 de enero, los cuerpos de las víctimas fallecidas fueron trasladados a la Sede Central del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ubicado en la ciudad de Bogotá, donde se adelantan las respectivas investigaciones y procesos de identificación.

Centenares de seguidores del artista se acercaron a las inmediaciones del estadio Nemesio Camacho el Campín en la capital, para rendir un homenaje al artista, en donde prendieron velas, recitaron sus canciones, oraron en su memoria y fueron partícipes de un minuto de silencio por el legado del cantante.

Minuto de silencio en El Campín en homenaje a Yeison Jiménez

Fecha y lugar en la que los fans podrán despedir al artista

De acuerdo a información de ‘Noticias Caracol’, el próximo martes 13 de enero se llevará a cabo el funeral de Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, allí, sus seguidores podrán darle un último adiós al ‘aventurero’.

Aquellos simpatizantes podrán acercarse a partir de las 10:00 A.M. a las instalaciones ubicadas en la calle 63 con carrera 30, por otro lado, el cantante será sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, también ubicado en la capital del país.

Además del artista, se confirmó la identidad de los cinco ocupantes de la aeronave, quienes también fallecieron en el lugar de los hechos:

Capitán Hernando Torres

Juan Manuel Rodríguez

Oscar Marín

Jefferson Osorio

Weisman Mora

¿Qué se sabe sobre el accidente?

La aeronave, con matrícula N325FA, monomotor en la que viajaba el intérprete de “El Aventurero” se precipitó violentamente en medio de unos cultivos de la zona por causas que aún son materia de investigación por parte de la Aeronáutica Civil.

Equipos de emergencia, incluyendo cuerpos de Bomberos y la Defensa Civil de Duitama y Paipa, llegaron rápidamente al lugar tras el llamado de la comunidad campesina que presenció la caída de la avioneta. Pese a los esfuerzos de los socorristas por extraer a los ocupantes, se confirmó que el artista no tenía signos vitales.

Aunque los hechos siguen siendo materia de investigación, la hipótesis que se plantea evidenciaría que la nave despegó y estuvo en vuelo durante unos cinco minutos, esta habría despegado con sobrepeso.

Trayectoria musical de Yeison Jiménez

La trayectoria musical del cantante inicio cuando tenía 7 años, puesto que, participó en festivales, entre ellos el de la Canción Infantil, que se realiza en su pueblo natal, Manzanares; allí obtuvo el primer lugar durante varios años.

Con el paso del tiempo, participó en varios concursos de canto locales y fue a sus 13 años de edad cuando incursionó en la composición. En diferentes entrevistas, el artista de música popular indicó que, durante su juventud, persiguió su sueño, mudándose a Bogotá para buscar oportunidades en el mundo de la música popular, esto mientras que trabajaba en la central de Abastos, donde trabajó por varios años.

Negocios de Yeison Jiménez