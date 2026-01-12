Inició el proceso de identificación de las víctimas del accidente en el que murió Yeison Jiménez

El cuerpo de Yeison Jiménez ya se encuentra en las instalaciones de Medicina Legal para su identificación.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que este 11 de enero de 2026, a las 2:00 de la tarde, ingresaron a su Sede Central en Bogotá los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, tragedia en la que perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez.

Según el comunicado oficial, durante la jornada se adelantan los primeros abordajes técnico-científicos, que incluyen estudios de radiología, odontología forense y lofoscopia, procedimientos fundamentales para avanzar en el proceso de identificación de los cuerpos.

Medicina Legal precisó que para el lunes 12 de enero está programada la continuación de las necropsias médico-legales, con el objetivo de culminar la identificación plena de las víctimas del siniestro aéreo.

Una vez concluidos los procedimientos forenses y de acuerdo con el avance de las actuaciones, la entidad indicó que la entrega de los cuerpos está prevista para la tarde del 12 de enero, en coordinación con las autoridades competentes y los familiares.

Medicina Legal aclaró que toda la información técnica que se derive de estas indagaciones forenses será remitida exclusivamente a la autoridad judicial encargada de la investigación, como parte del proceso para esclarecer las circunstancias del accidente.

La muerte de Yeison Jiménez sigue generando conmoción en el país, con múltiples manifestaciones de duelo por parte de seguidores, artistas y colegas del género popular, mientras avanzan las investigaciones oficiales sobre el accidente aéreo.