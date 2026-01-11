Un policía resultó herido en ataque violento en Norte de Santander

Un patrullero de la Policía Nacional resultó herido durante un ataque armado registrado en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio de El Carmen. El uniformado fue identificado como Diomar Arias Contreras y se encontraba adscrito a la estación de Policía de esta zona del departamento.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el patrullero habría sido atacado, al parecer, por un francotirador mientras cumplía labores propias del servicio. En el hecho, el uniformado recibió impactos de bala en una pierna y en la espalda.

A esta hora, las autoridades adelantan las labores necesarias para garantizar la extracción del uniformado desde el lugar de los hechos y su traslado a un centro asistencial, con el fin de que pueda recibir atención médica especializada. Debido a que la situación continúa en desarrollo, no se han entregado mayores detalles sobre su estado de salud.

Entre tanto, se avanza en la verificación de las circunstancias en las que ocurrió el ataque y en las acciones operativas en la zona. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un pronunciamiento oficial con información adicional sobre este hecho.