Trump repostea mensaje que sugiere que Marco Rubio sea presidente de Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reposteó en las últimas horas, en su red Truth Social, un mensaje que sugiere que el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de Cuba. Cabe mencionar que el político republicano nació en Miami.

El mensaje fue publicado en la red social X por el usuario Cliff Smith el 8 de enero de este año. El trino decía exactamente: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji de risa. Trump reposteó y agregó un comentario: “¡Suena bien para mí!”.

Este guiño del presidente Donald Trump a Marco Rubio se da después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, que dejó decenas de escoltas venezolanos y cubanos muertos.

Después de esta noticia, que marca la historia de Venezuela, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en su cuenta de X: “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”.

“A diferencia de EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, añadió. Además dijo que su país “tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo”.

Este comentario ha generado polémica nuevamente sobre el gobierno cubano. Recordemos que Cuba actualmente está dirigida por Miguel Díaz-Canel, el primer mandatario de la isla en nacer después de la Revolución cubana. Fue nombrado presidente del Consejos de Estado y de Ministros de Cuba el 19 de abril de 2018.