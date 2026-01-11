Sebastián Ayala, cantante de música popular, se accidentó en la troncal del magdalena medio

Bucaramanga, Santander

Horas después del accidente aéreo en Paipa, Boyacá, en el que falleció el cantante de música popular Yeison Jiménez y otras cinco personas más, otro artista del mismo género reportó a través de sus redes sociales un siniestro vial en el que se vio involucrado.

Se trata de Sebastián Ayala de 29 años de edad, reconocido por su éxito musical “Mi Decisión” junto a Jhonny Rivera y Andy Rivera.

El artista se había presentado en las ferias y fiestas del municipio de Landázuri, Santander y se movilizaba hacia San Juanito, Meta, municipio en el que tiene programada una presentación para hoy 11 de enero en el marco del festival agropecuario del retorno y turístico, cuando ocurrió el siniestro vial en la troncal del magdalena medio a la altura del municipio de Puerto Boyacá.

🔴 #Atentos | Tras salir de su concierto en Landázuri, Santander cuando se dirigía hacia San Juanito, Meta, el cantante de música popular Sebastián Ayala, sufrió un accidente de tránsito. El artista informó que hay 1 lesionado. Los hechos habrían ocurrido en Puerto Boyacá. pic.twitter.com/4Gwp5FVABJ — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 11, 2026

En el video que fue grabado por el artista y que fue difundido a través de su red social Facebook, se ve una camioneta con daños en la parte delantera.

“Un bus de la empresa Brasilia nos botó para el otro lado de la vía, se escapó. Lo estamos buscando en este momento. Gracias a Dios, solamente tenemos una persona lesionada. Estamos todos aporreados, pero no fue nada grave“, comentó Ayala.

La persona lesionada está siendo atendida en un centro hospitalario mientras que las autoridades de tránsito y transporte avanzan en la investigación del accidente.