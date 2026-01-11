Presunto distribuidor de drogas sintéticas fue capturado en Cartagena

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, logró la captura de un presunto expendedor de drogas en el norte de la ciudad.

La oportuna información de la ciudadanía permitió que funcionarios adscritos a la seccional de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía en Cartagena, lograran sorprender a un hombre con sustancias estupefacientes en los alrededores del muelle de Tablas en el Centro Histórico.

Durante el operativo fue capturado ‘Juanse’, de 30 años, natural de Neiva - Huila. Durante el procedimiento se le incautaron 17 dosis de droga sintética (Tusi) y 3 pastillas de droga sintética (Éxtasis) avaluadas en más de 3 millones de pesos.

Los elementos incautados y el indiciado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, destacó comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.