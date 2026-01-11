Papa León XIV pide orar por diálogo y paz en Irán y Siria

El papa León XIV lanzó un llamado al diálogo y a la paz en Irán y en Siria y dirigió sus oraciones a los ucranianos, tras los ataques rusos contra las instalaciones energéticas, durante el rezo del Ángelus.

“Mis pensamientos se dirigen a lo que ocurre estos días en Oriente Medio, en particular en Irán y en Siria, donde tensiones persistentes causan la muerte de muchas personas. Espero y rezo por la paciente construcción del diálogo y de la paz, para el bien común de toda la sociedad”, declaró desde el Vaticano.

El papa también dirigió sus oraciones al pueblo de Ucrania, tras los recientes ataques rusos “particularmente graves” que tuvieron como objetivo las infraestructuras energéticas.

Estos ataques “han golpeado duramente a la población civil, mientras el frío se intensifica”, declaró el líder de los 1.400 millones de católicos en el mundo.

“Rezo por quienes sufren y renuevo mi llamamiento al fin de la violencia y a la intensificación de los esfuerzos para lograr la paz”, añadió.

Crisis en Irán

Al menos 192 manifestantes han muerto en las protestas antigubernamentales más multitudinarias en Irán desde hace tres años, denunció este domingo una oenegé.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara “dispuesto a ayudar” al pueblo.

En caso de un ataque militar estadounidense, “tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos”, advirtió este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública.

Parece hacer referencia a Israel, que Irán no reconoce y considera territorio palestino ocupado.

En Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que “todos esperamos que la nación persa sea pronto liberada del yugo de la tiranía”.

En una entrevista retransmitida este domingo por la televisión estatal IRIB el presidente iraní Masud Pezeshkian afirmó que “el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad”.

Son sus primeras declaraciones después de que las protestas antigubernamentales se intensificaran las últimas tres noches. En el terreno la movilización resiste.

Videos publicados en las redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas protestas en varias ciudades, como la capital, Teherán, y Mashhad en el este.

Los videos se filtraron a pesar del cierre total de internet en el país, que ha imposibilitado la comunicación con el mundo exterior a través de aplicaciones de mensajería o incluso las líneas telefónicas.