Declaran tres días de duelo por el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez en Manzanares

Tras la muerte del cantante de música popular en la tarde del sábado 10 de enero, el alcalde de Manzanares, Carlos Enrique Botero, destacó que junto a Yeison también falleció el manzanareño Jefferson Osorio, quien hacía parte del grupo de trabajo de Jiménez.

Noticia en desarrollo.