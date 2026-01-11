Manizales

Declaran tres días de duelo por el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez en Manzanares

La Alcaldía de Manzanares decretó tres días de duelo e izada de bandera a media asta, luego del fallecimiento del cantante de música popular.

Mateo Jaramillo Yepes

Tras la muerte del cantante de música popular en la tarde del sábado 10 de enero, el alcalde de Manzanares, Carlos Enrique Botero, destacó que junto a Yeison también falleció el manzanareño Jefferson Osorio, quien hacía parte del grupo de trabajo de Jiménez.

Noticia en desarrollo.

