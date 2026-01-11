Catalina Usme regresa al América de Cali: así fue presentada de manera oficial por el equipo

La Liga Colombiana Femenina 2026 iniciará en los primeros días de febrero y concluirá a finales de septiembre. Los equipos colombianos todavía tienen tiempo para seguir presentando a sus nuevos refuerzos que se incorporarán al plantel para afrontar el torneo femenino.

América de Cali Femenino es uno de los clubes que, hasta el momento, no ha anunciado la llegada de nuevas jugadoras, más allá de la incorporación de Fabiana Yantén. En cuanto a renovaciones, el conjunto escarlata aseguró la continuidad de Carolina Arias, Paula Escobar, Nohelis Coronel, Jessica Caro, Vanessa Castillo, María Fernanda Agudelo, Mariana Muñoz y Laura Osorio, quienes seguirán formando parte del plantel para la próxima temporada.

Le puede interesar: Carlos Mario Zuluga reveló la millonada que cuesta el fútbol femenino y se quejó de los hinchas

Por otro lado, el Escarlata confirmó la salida de Gabriela Rodríguez, Sintia Cabezas, Wendy Bonilla, Tatiana Castañeda, Sara Sofía Martínez y Carolina Pineda, son las jugadoras que no seguirán en el plantel de Andrés Usme, nuevo director técnico del América Femenino.

El estratega vallecaucano afrontará un nuevo reto con el objetivo de conseguir su tercer título al frente del América de Cali, luego de haber levantado el trofeo en el 2019 y 2022.

Catalina Usme regresa a casa

En las últimas horas, América Femenino a través de sus redes sociales anunció oficialmente el regreso de Catalina Usme, capitana del conjunto Escarlata y del director técnico, Andrés Usme, quienes son bicampeones tras conseguir dos títulos con la institución..

“Solo fue un hasta pronto, El profe Andrés Usme y nuestra capitana Catalina Usme regresan. Bienvenidos a su casa, bicampeones”, es el mensaje que aparece en la descripción del video.

Entérese acá: Catalina Usme se despidió de Universitario de Perú: el equipo oficializó su salida

Cabe recordar que Catalina Usme jugó en el fútbol exterior: Pachuca de México, Galatasaray de Turquía y Universitario de Lima de Perú. La capitana registra 62 partidos con el Escarlata, en los cuales anotó 49 goles y repartió 11 asistencias.

A continuación la publicación