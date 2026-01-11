América de Cali: se confirma fecha y hora de los partidos en la Liga Colombiana 2026-I

América de Cali sigue trabajando en su pretemporada bajo los entrenamientos de David González, DT del conjunto vallecaucano. Como juego preparatorio, antes de que arranque el calendario deportivo del 2026, los escarlatas jugaran un partido amistoso ante Once Caldas este martes 13 de enero.

América es uno de los conjuntos que más se ha movido en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, trayendo caras nuevas al club como la del venezolano Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres y Dany Rosero. De igual forma, ha sido bajas: Santiago Silva, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Luis Ramos, Luis Paz, Andrés Felipe Roa, Jean Pestaña, Kener González, Manuel Caicedo y Franco Leys.

Así las cosas, la Dimayor oficializó la programación oficial de las 19 fechas de la Liga Colombiana para el primer semestre del 2026, aunque ya se conocían el orden de los partidos, se conoció las fechas y los horarios en los que jugará la fase inicial de este campeonato. En el que los escarlatas iniciaran su camino ante Internacional de Bogotá en el estadio Pascual Guerrero.

Calendario de América en la Liga Colombiana 2026-I

Fecha 1 (sábado 17 de enero)

América vs. Internacional de Bogotá

4:10 p.m.

Pascual Guerrero (Cali)

Fecha 2 (sábado 24 de enero)

Boyacá Chicó vs. América

8:30 p.m.

La Independencia (Tunja)

Fecha 3 (jueves 29 de enero)

América vs. Once Caldas

8:20 p.m.

Pascual Guerrero (Cali)

Fecha 4 (miércoles 4 de febrero)

Nacional vs. América

8:00 p.m.

Atanasio Girardot (Medellín)

Fecha 5 (domingo 8 de febrero)

Fortaleza vs. América

2:00 p.m.

Metropolitano de Techo (Bogotá)

Fecha 6 (viernes 13 de febrero)

América vs. Santa Fe

8:00 p.m.

Pascual Guerrero (Cali)

Fecha 7 (lunes 16 de febrero)

Junior vs. América

8:30 p.m.

Romelio Martínez (Barranquilla)

Fecha 8 (viernes 20 de febrero)

América vs. Jaguares

8:30 p.m.

Pascual Guerrero (Cali)

Fecha 9 (sábado 28 de febrero)

Alianza FC vs. América

4:10 p.m.

Armando Maestre Pavajeau (Valledupar)

Fecha 10 por confirmar

Deportivo Pasto vs. América

La Libertad (Pasto)

Fecha 11 (domingo 15 de marzo)

América vs. Tolima

4:10 p.m.

Pascual Guerrero (Cali)

Fecha 12 (viernes 20 de marzo)

Águilas Doradas vs. América

4:00 p.m.

Alberto Grisales (Rionegro)

Fecha 13 (miércoles 25 de marzo)

América vs. Llaneros FC

8:00 p.m.

Pascual Guerrero (Cali)

Fecha 14 (domingo 29 de marzo)

Ind. Medellín vs. América

6:20 p.m.

Atanasio Girardot (Medellín)

Fecha 15 (jueves 2 de abril)

América vs. Bucaramanga

4:10 p.m.

Pascual Guerrero (Cali)

Fecha 16 (domingo 5 de abril )

Cúcuta Deportivo vs. América

5:00 p.m.

General Santander (Cúcuta)

Fecha 17 (domingo 19 de abril)

América vs. Millonarios

4:10 p.m.

Pascual Guerrero (Cali)

Fecha 18 (sábado 25 de abril)

Deportivo Cali vs. América

6:10 p.m.

Palmaseca (Palmira)

Fecha 19 por confirmar

América vs. Pereira

Pascual Guerrero (Cali)