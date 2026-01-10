“Todo va a estar bien”: el nuevo capítulo musical de Blast55 llegará en 2026

La agrupación colombiana Blast55 se prepara para el estreno de su nuevo álbum musical titulado “Todo va a estar bien”, una producción que marca un nuevo momento creativo en la historia reciente de la banda y que toma su nombre del tercer y más reciente sencillo presentado al público. Este lanzamiento se suma a los temas “Viernes” y “Garuda”, canciones que el grupo dio a conocer a lo largo de 2025 y que han servido como antesala de un trabajo discográfico que promete consolidar su propuesta sonora dentro del rock alternativo colombiano.

En diálogo con Lo Más Caracol, Juan Pablo Patiño, guitarrista y vocalista de Blast55, explicó que la banda está conformada además por Fabián Pérez en la batería, Mario Andrés Larrota en la guitarra y la composición musical, y Juan Camilo Moreno en el bajo. Un colectivo que, según Patiño, ha logrado una química sólida gracias a los años de trabajo conjunto, a la confianza creativa y a una visión compartida de la música como una forma honesta de expresión emocional.

El músico señaló que en el álbum “Todo va a estar bien” la banda decidió profundizar en una línea de exploración y experimentación que ya habían comenzado a desarrollar hace algunos años con el EP “2020”. Sin embargo, aclara que esta nueva producción va más allá de lo conceptual y se adentra en terrenos más directos, tanto en lo musical como en lo lírico. El disco, previsto para ver la luz en 2026, estará compuesto por 10 canciones, de las cuales siete se encuentran actualmente en pleno proceso de producción y grabación.

Uno de los aspectos más llamativos del nuevo trabajo es el giro en la manera de escribir las letras. Juan Pablo Patiño anticipa que los textos son más crudos, sin tantas analogías ni metáforas, con mensajes explícitos que buscan conectar de forma frontal con el oyente. “Es un disco más honesto, más directo, sin adornos innecesarios”, explica, dejando claro que la intención de Blast55 es hablar desde la experiencia, desde lo que duele, incomoda o moviliza.

Tras el lanzamiento del sencillo “Garuda”, la banda vivió uno de los momentos más importantes de su carrera reciente. La canción tuvo un alto impacto digital, logrando una notable recepción en plataformas de streaming y redes sociales, lo que permitió que entrara en rotación en la emisora pública Radiónica, un espacio clave para la visibilización de nuevas propuestas musicales en Colombia. Este espaldarazo sirvió como impulso para cerrar 2025 con el estreno de la canción “Todo va a estar bien”, tema homónimo del álbum y que la agrupación planea lanzar oficialmente entre marzo y abril próximos.

Para Juan Pablo Patiño, hablar en nombre de sus compañeros es reafirmar una convicción compartida: la música es una forma de vida. “Las melodías llenan esos huecos que el tiempo va dejando”, afirma, destacando que canciones como “Garuda” son el reflejo de emociones profundas, de sentimientos que encuentran en la música una vía de escape y de sanación. En ese sentido, Blast55 entiende cada canción como un testimonio, como una pieza que recoge fragmentos de su historia personal y colectiva.

El video de “Todo va a estar bien” también se convierte en una extensión del mensaje del álbum. Para su realización, la banda recurrió a la técnica de animación conocida como rotoscopia, un recurso visual que refuerza la idea de imperfección y de repetición. Según explica el grupo, los errores —que muchas veces son señalados por otros— pueden convertirse en una especie de “papel rayado”, una marca que habla de quiénes somos y de lo que hemos vivido. Una metáfora visual que dialoga con el espíritu del disco y con la necesidad de aceptar las cicatrices como parte del proceso creativo y humano.

Con este nuevo álbum, Blast55 no solo busca ampliar su público, sino reafirmar una identidad musical construida desde la honestidad, la experimentación y la emoción, elementos que los posicionan como una de las propuestas a seguir dentro del panorama alternativo colombiano.