Autoridades investigan la muerte del líder social Jorge ‘El Profe’ Burgos en zona rural de Montería

Montería

El departamento de Córdoba se encuentra sumido en la incertidumbre y el dolor tras la muerte del líder social y docente Jorge Burgos, conocido afectuosamente como ‘El Profe’, en el corregimiento de Tres Palmas, zona rural de Montería.

Las circunstancias que rodearon su fallecimiento, ocurrido este miércoles 7 de enero, son objeto de versiones contrapuestas entre las autoridades policiales y organizaciones de derechos humanos, generando un clima de confusión y consternación en la comunidad que lo apreciaba.

La primera alerta sobre el hecho la emitió la Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos en el departamento. A través de su cuenta en la red social X, la entidad afirmó de manera contundente: “Asesinado el líder social y docente Jorge Burgos en el corregimiento de Tres Palmas de Montería”. En su comunicado, exigieron justicia y garantías de no repetición a autoridades como la Fiscalía y la Policía.

Esta versión se alineó con los testimonios iniciales de habitantes del corregimiento, quienes manifestaron su indignación al reportar un violento homicidio.

Según estos relatos preliminares de la comunidad, Burgos fue hallado en el interior de su vivienda con signos de violencia extrema, tras haber sido golpeado y posteriormente ahorcado. Los testigos también describieron que el interior de la casa estaba completamente desordenado, lo que hacía presumir un posible robo.

Pronunciamiento de la Policía

Sin embargo, en un pronunciamiento oficial destinado a clarificar lo sucedido, el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, ofreció una perspectiva distinta.

El oficial informó que será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la entidad encargada de determinar las causas definitivas de la muerte. No obstante, precisó detalles sobre el hallazgo del cuerpo que apuntan hacia una hipótesis diferente.

“Por lo pronto podemos precisar que la persona fue hallada sin vida, suspendida en una cuerda y todo indicaría a un posible suicidio”, declaró el coronel Ruiz Arias.

El oficial añadió que su cuerpo técnico de investigación criminal ya adelantó las actuaciones correspondientes, incluyendo el levantamiento del cadáver y la recolección de elementos probatorios.

Ante estas narrativas divergentes, la comunidad de Tres Palmas permanece consternada. La Fundación Cordoberxia mantiene su denuncia de asesinato, mientras las autoridades policiales insisten en la necesidad de esperar los resultados periciales y piden evitar especulaciones.

“Queremos invitar a nuestra comunidad y a los diferentes medios para que no se generen especulaciones, donde debemos respetar el dolor de una familia y obviamente honrar la memoria de esta persona que falleció”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana.

La situación deja en evidencia la delicada coyuntura que enfrentan los líderes sociales en la región y remarca la importancia de una investigación rigurosa y transparente.

La resolución del caso, que ahora depende crucialmente del dictamen forense, no solo busca establecer la verdad jurídica, sino también brindar paz a una comunidad que llora la pérdida de un ciudadano ejemplar en circunstancias aún por esclarecer.