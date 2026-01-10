Ibagué se ubicó entre las ciudades con menor inflación en el 2025

Ibagué

Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 4.15%, Ibagué fue la quinta ciudad del país con el menor costo de vida de Colombia durante 2025, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La inflación en la capital del Tolima fue inferior un 0.95% en comparación con el IPC nacional, que para el 2025 fue de 5.10%. Ibagué, además, registró el segundo costo de vida más bajo del país durante diciembre de 2025, solo superado por Pasto.

“Que la Capital Musical tenga una inflación inferior a la nacional, la hace más atractiva para la inversión, para aquellos empresarios que piensan venir e instalarse aquí y aprovechar otras ventajas competitivas como la cercanía con Bogotá y los incentivos tributarios que tenemos disponibles, que todos en conjunto, mejoran el clima de negocios”, indicó Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué.

Excepto por Ibagué, todas las ciudades que registraron los menores índices de inflación durante 2025, están ubicadas en la región Caribe: Valledupar (2.49%); Santa Marta (3.64%); Montería (3.92%) y Riohacha (4.06%).

“Asimismo, un costo de vida más bajo, resulta atractivo para los colombianos que deseen radicarse aquí y comprar vivienda, debido a la calidad de vida de nuestra ciudad, su clima, la amplia red educativa, entre muchas otras condiciones que hacen de nuestra ciudad un ‘buen vividero’”, destacó la secretaria de Desarrollo Económico.