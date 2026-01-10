Copa Africana de Naciones: Quedaron definidas las llaves de la semifinal
Ya se conocen los cuatro mejores equipos que disputan el torneo africano en territorio marroquí.
Terminaron los enfrentamientos de los cuartos de final en la Copa Africana, en los que los mejores ocho equipos del continente se enfrentaron por un boleto a las semifinales. Instancia a la que solo lograron avanzar el anfitrión Marruecos, Senegal, Nigeria y Costa de Marfil.
En los primeros partidos de los cuartos que se jugaron este viernes 9 de enero, Malí perdió 1-0 ante el seleccionado de Senegal, con un solo tanto de Iliman Ndiaye al minuto 27′ que bastó para asegurar el paso a la siguiente instancia. En el otro duelo, Marruecos le ganó 2-0 a Camerún, ratificando su localía con anotaciones de Brahim Díaz y Ismael Saibari.
En el arranque de la jornada sabatina, Nigeria dio una de las sorpresas del campeonato africano, luego de dejar en el camino a Argelia en la primera llave de los cuartos de final, en la que le ganó 2-0, con anotaciones de Victor Osimhen y Akor Adams, metiéndose así entre los cuatro mejores equipos del certamen.
Egipto completó el grupo de los clasificados a las semifinales de la Copa Africana, tras superar 3-2 a Costa de Marfil, en un certero golpe de autoridad en el estadio Agadir de Marruecos. Partido en el que fueron fundamentales las anotaciones de Omar Marmoush, Ramy Rabia y la figura del equipo Mohamed Salah, sellando la victoria egipcia.
Resultados de los cuartos de final Copa Africana
- Senegal 1-0 Malí
- Camerún 0-2 Marruecos
- Nigeria 2-0 Argelia
- Egipto 3-2 Costa de Marfil
Semifinal de la Copa Africana
Miércoles 14 de enero
- Senegal vs. Egipto / estadio de Tánger / 12:00 p.m (hora Colombia)
- Nigeria vs. Marruecos / Prince Moulay Abdellah Stadium / 3:00 p.m (hora Colombia)