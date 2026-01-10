Conozca los cuatro estadios que la Gobernación de Bolívar construye en Cartagena y Arjona

En Bolívar, el béisbol vuelve a ocupar el lugar que históricamente le pertenece. No como un recuerdo glorioso del pasado, sino como una política pública viva, con obras, inversión y visión de futuro.

Bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, la Gobernación de Bolívar avanza de manera decisiva en la construcción de cuatro estadios de béisbol en Cartagena y uno en Arjona, una intervención estructural que apunta directamente al corazón del deporte formativo y al tejido social de los barrios.

Los escenarios de El Socorro, Las Gaviotas, Los Cerros y Santa Rita están siendo transformados con infraestructura moderna, accesible y de estándares técnicos competitivos, pensados no solo para albergar partidos, sino para formar talentos, fortalecer ligas locales y abrir caminos reales hacia el béisbol organizado nacional e internacional.

Asimismo, se construye uno en Arjona con las mismas características de los que se levantan en Cartagena.

Más que cemento y graderías, se trata de una apuesta por el derecho al deporte, por la ocupación positiva del tiempo libre y por la creación de oportunidades en territorios donde el talento abunda, pero históricamente han faltado escenarios dignos.

“Estos estadios no son solo infraestructura; son semilleros de sueños. Aquí vamos a formar a los próximos grandes prospectos del béisbol colombiano, dándoles escenarios de calidad donde puedan entrenar, competir y crecer. En Bolívar le estamos apostando al deporte como motor de oportunidades y transformación social”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

Infraestructura que forma, incluye y transforma

Cada uno de los cuatro estadios responde a una lógica clara: dignificar la práctica deportiva y convertir los escenarios en espacios de encuentro comunitario, seguros, incluyentes y funcionales.

Estadio de El Socorro

Un espacio pensado para el barrio y para la formación integral:

• Graderías completamente nuevas.

• Baños accesibles para personas con movilidad reducida.

• Campo de juego con grama sintética.

• Sistema de iluminación LED.

• Zonas verdes, canchas múltiples y juegos infantiles que integran a toda la comunidad.

Estadio de Las Gaviotas

De escenario tradicional a polo de dinamización barrial:

• Renovación integral de gradas, baños e iluminación.

• Nuevos dogouts para los equipos.

• Marcador de dos pisos.

• Áreas verdes y locales comerciales que impulsarán la economía del sector.

Estadio de Los Cerros

Seguridad, funcionalidad y entorno urbano mejorado:

• Graderías y baños renovados.

• Iluminación LED en el campo de juego.

• Construcción de tanque de agua y cuarto eléctrico.

• Senderos peatonales y cerramiento perimetral para mayor control y tranquilidad.

Estadio de Santa Rita

El más ambicioso en términos técnicos y deportivos:

• Graderías en primera y tercera base con cubiertas termoacústicas.

• Campo de juego de 2.906 m² con grama sintética de alta calidad y drenaje especializado.

• Iluminación profesional con cinco mástiles de 16 metros y reflectores LED.

• Baño accesible que garantiza inclusión.

• Marcador de dos pisos con paneles manuales.

• Senderos peatonales, tanque de agua, cuarto eléctrico y cerramiento seguro.

El deporte como política de futuro

Esta intervención no es aislada. Hace parte de una visión de gobierno que entiende el deporte como herramienta de prevención, formación y movilidad social. En barrios donde el béisbol ha sido históricamente una tabla de salvación, estas obras representan esperanza, disciplina y horizonte.

Con estos cuatro estadios, Bolívar se posiciona nuevamente como una cantera natural del béisbol colombiano, creando condiciones reales para que niños y jóvenes entrenen en escenarios dignos, bajo estándares profesionales y con el acompañamiento de ligas fortalecidas.

La Gobernación de Bolívar, bajo el liderazgo de Yamil Arana, reafirma así su compromiso con un desarrollo que no excluye, que invierte donde más se necesita y que entiende que cada estadio es una oportunidad menos para la violencia y una más para los sueños.