Caldas, es pionero en proyecto de entornos sostenibles para la protección del recurso hídrico

Con una inversión cercana a los $480 millones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) pusieron en marcha en el municipio de Caldas, Boyacá, el proyecto “Entornos Sostenibles para la Gobernanza del Recurso Hídrico”, una iniciativa que busca fortalecer la participación comunitaria en la protección y conservación de las fuentes de agua.

El convenio fue presentado en la vereda Espalda Alto, donde la CAR, bajo la dirección de Alfred Ignacio Ballesteros, formalizó acuerdos de conservación con las asociaciones de acueductos rurales del municipio, con el objetivo de ejecutar acciones de restauración ecológica y manejo sostenible en zonas estratégicas para la recarga, regulación y provisión del recurso hídrico.

“Se consolida el propósito de este proyecto con la firma de acuerdos de conservación, garantizando la sostenibilidad de las intervenciones en el tiempo”, afirmó Ballesteros durante el acto de lanzamiento.

La iniciativa prioriza el trabajo articulado entre la autoridad ambiental y las comunidades organizadas, reconociendo el papel fundamental que cumplen las asociaciones de acueducto en la protección de los ecosistemas que abastecen de agua a sus territorios. Este enfoque busca fortalecer la gobernanza hídrica y promover la corresponsabilidad en el cuidado del recurso.

Desde la comunidad, el impacto del proyecto es visto como un avance histórico. Pedro José López, representante del acueducto de las veredas Playa y Espalda, destacó la transformación ambiental lograda en la zona gracias a procesos de conservación iniciados años atrás.

“Esto eran potreros de pastoreo, secos; aquí escurría muy poquita agua. Hace unos 30 años, la CAR nos hizo una bocatoma que no alcanzaba para los 50 usuarios que éramos. Hoy, tras recuperar este humedal, tenemos una bocatoma bajo tres metros de agua que abastece a 187 familias y a la ganadería”, señaló López, quien agregó que con los recursos del convenio se fortalecerán las labores de reforestación y mejoramiento del entorno del humedal.

El proyecto Entornos Sostenibles contempla acciones de restauración ecológica, conservación de áreas estratégicas y fortalecimiento comunitario, contribuyendo a la seguridad hídrica presente y futura del municipio.

Con la implementación de este convenio, la CAR y el PNUD ratifican su compromiso con la protección de los ecosistemas hídricos de Boyacá, impulsando un modelo de gestión ambiental que integra a las comunidades como actores clave en la conservación del agua.