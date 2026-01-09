Un hombre permanece en UCI tras atentado a bala en el norte de Neiva

Un grave hecho de violencia con arma de fuego se registró en la noche del jueves en un sector del norte de Neiva, en inmediaciones de una estación de servicio, donde un hombre de 38 años resultó gravemente herido tras ser atacado a disparos en un caso que es investigado como presunto sicariato.

Según confirmó el coronel Alex Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, el ataque ocurrió hacia las 8:40 de la noche, cuando la víctima fue trasladada de urgencia a la clínica Mediláser con un impacto de arma de fuego en la región parietal de la cabeza. El hombre permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estricta observación médica.

De acuerdo con las primeras indagaciones, un sujeto armado habría llegado hasta el lugar donde se encontraba la víctima y accionó el arma de fuego para luego huir. Una cuadra más adelante, el agresor habría sido recogido por un segundo individuo que lo esperaba en una motocicleta. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizaron la inspección técnica al lugar de los hechos y adelantan labores de recolección de material probatorio, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad del sector.

“El caso está siendo priorizado por nuestro grupo especializado de homicidios. Invitamos a la ciudadanía a suministrar cualquier información que permita esclarecer este hecho y dar con los responsables”, indicó el coronel Muñoz.

El oficial señaló además que, durante el año 2025, Neiva registró una reducción en la tasa de homicidios, ubicándose por debajo del promedio nacional, con 82 casos reportados y un nivel de esclarecimiento cercano al 35%, uno de los más altos del país.

Para enfrentar el sicariato y otros delitos de alto impacto, la Policía Metropolitana anunció el fortalecimiento de los operativos con grupos especiales como GOES, Fénix, Unipol y unidades de reacción, además del uso de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial para identificar puntos críticos y anticipar hechos delictivos.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a comerciantes y comunidad en general para denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123, la Fiscalía General de la Nación o el GAULA Metropolitano, resaltando que la denuncia es clave para avanzar en las investigaciones y prevenir nuevos hechos de violencia en la ciudad.