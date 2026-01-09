Refuerzan seguridad en Neiva y el Huila por el puente festivo de Reyes y plan retorno

La Policía Nacional desplegó un dispositivo especial de seguridad en Neiva y el Huila por el puente festivo de Reyes Magos.

Con motivo del primer puente festivo del 2026 y el cierre de la temporada de vacaciones por el fin de semana de Reyes Magos, la Policía Nacional activó un dispositivo especial de seguridad en Neiva y el departamento del Huila, con el fin de garantizar la convivencia, la movilidad y la tranquilidad ciudadana durante el plan retorno.

El teniente coronel Alex Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, explicó que el operativo contempla presencia permanente de las diferentes especialidades de la institución, tanto en zonas urbanas como rurales, así como en corredores viales, puntos turísticos y sectores de alta afluencia de público.

“Vamos a tener un dispositivo robusto para acompañar la salida y el retorno de los viajeros, así como controles preventivos para evitar hechos que lamentar, especialmente en movilidad y seguridad ciudadana”, señaló el oficial.

De acuerdo con las autoridades, se reforzará la vigilancia en los principales accesos y salidas de Neiva, así como en municipios del Huila con alta afluencia de visitantes como Pitalito, San Agustín, Campoalegre, Garzón, Gigante, La Plata y Yaguará, entre otros. Allí se adelantarán controles, patrullajes y puestos de prevención en zonas comerciales, turísticas y de concentración masiva de personas.

En materia de seguridad ciudadana, el coronel Muñoz reconoció que, aunque Neiva cerró el 2025 con una disminución en homicidios y una tasa inferior al promedio nacional, persisten retos importantes frente a delitos como el hurto, el sicariato, la violencia intrafamiliar y las lesiones personales, estos últimos con incrementos significativos durante el año anterior.

Frente a la movilidad, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a planear sus viajes con anticipación, respetar las normas de tránsito y evitar conducir en estado de embriaguez o bajo condiciones de cansancio, factores que podrían generar accidentes durante el retorno.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o situación que afecte el orden público a través de la línea 123, recordando que la colaboración ciudadana es clave para prevenir y esclarecer los delitos.