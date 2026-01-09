Ospina devuelve viáticos por más de $145 millones tras no ejercer como embajador en Palestina

El exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, devolvió al Estado los viáticos que había recibido luego de no concretarse su nombramiento como embajador de Colombia en Palestina.

La información fue revelada por el candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño, quien aseguró que el reintegro asciende a más de 145 millones de pesos.

De acuerdo con Briceño, la devolución se realizó el pasado 13 de diciembre de 2025 y está respaldada con el comprobante de la transacción, documento que fue publicado en redes sociales como soporte de la denuncia.

“Después de varias denuncias y de exponerlo durante semanas logramos que el señor Jorge Iván Ospina le reintegrara a los colombianos los $145.003.576 en viáticos injustos que recibió por un cargo que no ejerció”, escribió el candidato.

Los recursos correspondían a viáticos entregados en el marco de la designación diplomática que finalmente no se materializó. Esta situación reabre el debate sobre el manejo de recursos públicos en nombramientos oficiales que no llegan a concretarse y los mecanismos de control para evitar posibles irregularidades.