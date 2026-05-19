Sandra Ortiz reapareció en Congreso tras recuperar su libertad: “estoy tratando de rehacer mi vida”

La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, reapareció este martes en el Congreso de la República luego de recuperar su libertad por vencimiento de términos dentro del proceso que enfrenta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Desde el Congreso, explicó que su visita tuvo como propósito adelantar trámites personales y financieros tras permanecer cerca de dos años sin trabajar.

“Vine a activar mis cuentas. Duré dos años sin trabajar, yo vivo de mis salarios”, aseguró, quien habría presuntamente asistido a las oficinas bancarias que quedan al interior del Congreso, de la entidad BBVA.

Incluso, aseguró que tuvo que solicitar un préstamo mientras intenta reorganizar su situación económica.

Sobre el avance de su proceso judicial, Ortiz manifestó que confía en las instituciones: “Creo en la justicia de mi país, siempre le he dado la cara a la justicia. Hoy estoy pidiendo garantías en mi proceso y tratando de rehacer mi vida otra vez”.

Y dijo que continúa recopilando pruebas para enfrentar el proceso en su contra: “Yo no voy a decir absolutamente nada. Para eso está mi juez y la Fiscalía haciendo su trabajo. Me estoy defendiendo de esas falsas acusaciones”, dijo.