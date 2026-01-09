Judicializan a presunto sicario por ataque armado que dejó un muerto en Pitalito

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al presunto sicario capturado tras el ataque armado en la Avenida Circunvalar de Pitalito.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Antonio Pachito Caicedo, alias Chocolate, señalado de participar en el ataque sicarial ocurrido en el municipio de Pitalito, en el que murió un ciudadano y resultó herida su acompañante.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron en la tarde del pasado 6 de enero, cuando la pareja se movilizaba en una camioneta desde la vereda Cuneca hacia la Avenida Circunvalar. Al llegar a un semáforo, habrían sido interceptados por varios hombres que se desplazaban en motocicletas de alto cilindraje, quienes descendieron y dispararon contra el conductor.

Foto tomada de redes. Ampliar

Como consecuencia del ataque armado, el hombre falleció en el lugar de los hechos, mientras que la mujer de 40 años que lo acompañaba fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

La Fiscalía imputó al procesado los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todas las conductas agravadas. El acusado no aceptó los cargos.

El presunto sicario fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional cuando intentaba esconderse en una zona boscosa del barrio Bajo Solarte, en Pitalito. Durante el procedimiento fue incautada una motocicleta que, al parecer, fue utilizada para cometer el crimen.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la participación de otros posibles involucrados en este hecho violento.