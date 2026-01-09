Independiente Medellín estaría cerca de fichar a un delantero uruguayo

Deportivo Independiente Medellín está adelantando la pretemporada del equipo y ha venido reforzado su plantel de cara a la competencia internacional que tendrá en el 2026. Después de perder dos finales en el 2025, los títulos y la jerarquía en el fútbol colombiano son los objetivos primordiales del club durante este el calendario deportivo que se aproxima.

Algunas versiones en las últimas horas han indicado que podría llegar al equipo Poderoso, el delantero uruguayo Enzo Larrosa. Según lo informado por el periodista Cesar Luis Merlo en sus redes sociales, el jugador llagaría como agente libre, firmaría por un año con Medellín, con opción de prolongar el contrato por tres años más.

🚨El delantero Enzo Larrosa es nuevo refuerzo del DIM🇨🇴.

¿Por qué Enzo Larrosa llegaría a Medellín?

Enzo Larrosa llegaría a Medellín luego de ser el delantero revelación del futbol uruguayo, pues viene de jugar en Atlético Cerro de la primera división de su país. En el semestre anterior disputó 29 partidos, de los cuales en 26 oportunidades lo hizo como inicialista, anotando 9 goles y aportando 4 asistencias, para un promedio de gol cada 277 minutos.

Estas llamativas cifras y su corta edad de 24 años, serían lo que habría puesto al atacante uruguayo en el radar del conjunto colombiano. Incluso en este mismo mercado, Peñarol y Junior de Barranquilla, habrían estado interesados en los servicios del jugador, pero en la negociación salieron victoriosos los dirigentes paisas.

Si la contratación de Larrosa se oficializa, este sería el séptimo fichaje de Independiente Medellín. Pues el mismo club ya anunció la incorporación a su plantilla de Didier Moreno, Salvador Ichazo, Jhon Montaño, Yony González, Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta, consolidando así el proyecto del profesor Restrepo para el 2026, donde buscaran volver a lo más alto del FPC.