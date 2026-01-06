Udinese oficializó el fichaje de Juan David Arizala: ¿Cuánto dinero recibiría el Medellín?

Udinese hizo oficial el fichaje del lateral izquierdo nariñense Juan David Arizala, quien llega procedente del Deportivo Independiente Medellín, equipo que recibirá una buena cantidad de dinero a cambio.

“Bienvenido, Juan David Arizala”, publicó el club blanquinegro, junto a una foto de Arizala luciendo la camiseta de su nuevo equipo. El jugador de la Selección Colombia Sub-20 firmó un contrato por cuatro temporadas y media.

Bienvenido, Juan David Arizala 🙌🤍🖤 pic.twitter.com/hrZrkrPZWT — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 6, 2026

“Carrera, técnica y potencia para la banda izquierda del Udinese. Juan David Arizala es nuevo jugador Bianconero. Llega con contrato permanente procedente del Independiente de Medellín y ha firmado hasta el 30 de junio de 2030″, informó el club a través de su página web.

Y destaca sobre el lateral: “El colombiano es el epítome del extremo moderno, capaz de jugar en todas las posiciones, desde lateral hasta defensa de cuatro, e incluso como extremo cuando es necesario”.

Udinese concluyó al respecto: “Arizala es considerado uno de los mejores talentos de Sudamérica en esa posición. Tiene 22 partidos internacionales y un gol con la selección colombiana sub-20, con la que brilló en el Mundial hace unos meses. Ahora le toca comenzar esta nueva aventura, continuando la gran tradición de los Cafeteros en blanco y negro. Vestirá la camiseta número 20″.

¿Cuánto dinero recibirá Medellín por esta trasferencia?

Según lo informado por Fabrizio Romano anteriormente, Medellín estará recibiendo 3 millones de euros por el traspaso del joven lateral Juan Arizala, equivalente a alrededor de más de 13 mil millones de pesos colombianos.

Históricamente, Udinese ha sido un buen destino para los futbolistas colombianos en los últimos años. Por el club han pasado nombres como Cristian Zapata, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel, Pablo Armero y Duván Zapata, entre otros.