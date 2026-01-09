Iglesia acompaña gestiones humanitarias por policías secuestrados en el Catatumbo

Norte de Santander.

La Iglesia Católica confirmó que acompaña las gestiones humanitarias encaminadas a lograr la liberación de los cinco policías secuestrados en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en el Catatumbo, en medio de un escenario de alta tensión por el conflicto armado que persiste en la región.

Monseñor Israel Bravo Cortés, obispo de la Diócesis de Tibú, explicó que desde el primer momento se activaron canales humanitarios para facilitar un pronto regreso de los uniformados a la libertad, en coordinación con una comisión que viene trabajando de manera discreta en la zona.

“Desde el comienzo se han venido haciendo las gestiones para tratar de traer prontamente la libertad a los cinco policías”, señaló a Caracol Radio.

El prelado indicó que, tras el más reciente comunicado del ELN, existe la expectativa de que la entrega se concrete, aunque advirtió que el proceso depende de las condiciones de seguridad que exige el grupo armado.

“Ellos han pedido garantías para poderlos liberar. Han reconocido que los tienen y que van a cuidar su salud y su vida”, afirmó.

Monseñor Bravo sostuvo que el papel de la Iglesia se centra en la mediación humanitaria y el acompañamiento a las familias, a quienes se les ha pedido calma mientras avanzan las gestiones.

“La expectativa es que sea pronto, pero puede tomar días. Nuestro papel es acompañar a las familias, invitarlas a tener paciencia y tranquilidad”, expresó.

El obispo también reiteró que la situación en el Catatumbo sigue siendo crítica, con enfrentamientos que no han cesado y comunidades afectadas por el confinamiento y el desplazamiento, por lo que insistió en la necesidad de priorizar acciones humanitarias que protejan a la población civil.

“En medio del conflicto está quedando la gente, comunidades que solo quieren trabajar y vivir en su territorio. El Catatumbo no aguanta seguir viviendo de esta manera tan dolorosa”, concluyó.