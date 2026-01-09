¡Gran caída! Precio del café en Colombia HOY, 9 de enero, según Federación Nacional de Cafeteros

¿Continúa a la baja? Precio café HOY 20 de junio en Colombia: valor oficial de la carga, según FNC

Recientemente, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, compartió a través de su cuenta personal de X el cierre del calendario 2025, donde resaltó que hubo una baja en la producción respecto al año 2024, el cual se justificó en las condiciones climáticas y un desfase productivo.

Según se aseguró, durante 2025 se reportó una producción de 13,6 millones de sacos de café, que comparado con la producción del 2024, es un decrecimiento del 2%.

Razones de la disminución

Sin embargo, la cifra que llamó mayormente la atención, fue la cantidad de café producido en el primer trimestre del año cafetero. Es importante resaltar que en esta industria, el año inicia en el mes de octubre, finalizando así, en el mes de diciembre. Pues según reveló la Federación, fue un 24% menor a la del periodo reportado anteriormente.

Tal como estableció Bahamón, esta baja en la producción se presentó debido a las lluvias intensas y prolongadas, responsables de diferentes efectos negativos como floraciones y el desarrollo del grano en el país.

Por otro lado, también se dio a conocer una cifra que entusiasma la industria, pues en 2025 las exportaciones de este grano crecieron un 7%, que se vio reflejado en un aumento de 13 millones de sacos enviados a diferentes países del mundo

Precio del café para HOY

El precio de la carga de café tuvo una importante disminución para cerrar la semana, pues a pesar de que se habían evidenciado diferentes incrementos durante la semana, el día de hoy cayó cerca de $120.000 pesos colombianos.

Según esto, y con base en la información difundida en el informe diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio de la carga de 125 kilogramos de café referencia IR 94, se estableció para hoy, 9 de enero, en $2,677,000 COP

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida en el pergamino, es decir, los granos defectuosos o de menos calidad, continúa en los $10.000 pesos colombianos por cada kilogramo.

Precio del Café en diferentes ciudades del país

Armenia:Carga $2,677,500 | Kilo $21,420 | Arroba $267,750

$2,677,500 $21,420 $267,750 Bogotá:Carga $2,676,250 | Kilo $21,410 | Arroba $267,625

$2,676,250 $21,410 $267,625 Bucaramanga:Carga $2,675,875 | Kilo $21,407 | Arroba $267,588

$2,675,875 $21,407 $267,588 Buga:Carga $2,678,250 | Kilo $21,426 | Arroba $267,825

$2,678,250 $21,426 $267,825 Chinchiná:Carga $2,677,375 | Kilo $21,419 | Arroba $267,738

$2,677,375 $21,419 $267,738 Cúcuta:Carga $2,675,375 | Kilo $21,403 | Arroba $267,538

$2,675,375 $21,403 $267,538 Ibagué:Carga $2,676,625 | Kilo $21,413 | Arroba $267,663

$2,676,625 $21,413 $267,663 Manizales:Carga $2,677,375 | Kilo $21,419 | Arroba $267,738

$2,677,375 $21,419 $267,738 Medellín:Carga $2,676,625 | Kilo $21,413 | Arroba $267,663

$2,676,625 $21,413 $267,663 Neiva:Carga $2,675,750 | Kilo $21,406 | Arroba $267,575

$2,675,750 $21,406 $267,575 Pamplona:Carga $2,675,500 | Kilo $21,404 | Arroba $267,550

$2,675,500 $21,404 $267,550 Pasto:Carga $2,675,500 | Kilo $21,404 | Arroba $267,550

$2,675,500 $21,404 $267,550 Pereira:Carga $2,677,375 | Kilo $21,419 | Arroba $267,738

$2,677,375 $21,419 $267,738 Popayán:Carga $2,677,625 | Kilo $21,421 | Arroba $267,763

$2,677,625 $21,421 $267,763 Santa Marta:Carga $2,679,125 | Kilo $21,433 | Arroba $267,913

$2,679,125 $21,433 $267,913 Valledupar:Carga $2,676,750 | Kilo $21,414 | Arroba $267,675

