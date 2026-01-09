Famisanar responde a denuncia de Representante por pago de sueldos excesivos

Famisanar informó que, la información remitida por el congresista fue obtenida directamente de su sistema interno, denominado Kaktus, a partir de los filtros aplicados según los datos solicitados. Sin embargo, aclaró que el reporte generado no incluye el desglose completo de perfiles por cargo ni la totalidad de los estudios académicos y experiencia laboral de los trabajadores.

Están feriando Famisanar.



En mes y medio el nuevo interventor Gallo contrató 75 personas con costo mensual de $700 M



Hay bachilleres que ganan $28 M y técnicas en enfermería de $40 M al mes.



Según explicó la EPS, en el caso de la Gerente Financiera y Administrativa, el sistema solo reflejó uno de sus títulos, correspondiente a Técnico Auxiliar en Enfermería, sin mostrar el resto de su formación profesional y de posgrado.

Vinculaciones y manejo de recursos

Frente a la vinculación de una persona señalada como bachiller, la entidad indicó que se trató de un periodo estrictamente transitorio de empalme técnico, sustentado en su experiencia sectorial, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa durante una transición administrativa.

Famisanar aseguró que su estructura administrativa se rige por una política de austeridad y eficiencia y que se mantiene dentro de los márgenes de la Unidad de Pago por Capitación, UPC. En ese sentido, afirmó que se han respetado los procedimientos internos, los manuales de funciones y los perfiles de cargo.

Compromiso institucional

Finalmente, la EPS reiteró su compromiso con la transparencia institucional y la correcta gestión de los recursos de salud, señalando que durante la actual administración se han priorizado acciones de ordenamiento interno, fortalecimiento de la red de prestadores y presencia en los territorios para tomar decisiones basadas en el contexto real de los afiliados.

