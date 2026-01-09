Famisanar se reúne con asociaciones de usuarios en medio del proceso de intervención

EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto

En medio del proceso de intervención administrativa que se mantiene desde hace más de dos años y se extiende hasta el 12 de septiembre de 2026, orientado a corregir problemas financieros y operativos y a garantizar la continuidad del servicio a los afiliados, la EPS Famisanar sostuvo una reunión con representantes de las asociaciones de usuarios Asufamisanar y Asopac para atender inquietudes sobre la situación actual de la entidad.

El encuentro contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, garantizando un espacio de diálogo institucional y transparente.

Panorama y avances expuestos por la EPS

La reunión fue liderada por el agente especial interventor Germán Darío Gallo, junto a su equipo directivo, quienes expusieron el panorama real de la EPS en el contexto de la intervención y los avances alcanzados en cumplimiento de los lineamientos de la Superintendencia Nacional de Salud.

Según informó la entidad, durante el espacio se abordaron inquietudes acumuladas por los usuarios en los últimos años y se presentaron mejoras progresivas en indicadores, fortalecimiento de procesos internos y ajustes organizacionales orientados a optimizar la atención.

Plan de acción y compromisos

Famisanar señaló que presentó un plan de acción de corto plazo y una hoja de ruta de mediano y largo plazo para consolidar la estabilidad administrativa y financiera, mejorar la operación y avanzar hacia una atención integral y oportuna.

Como resultado del encuentro, se acordaron nuevas mesas de trabajo y la entrega periódica de información a las asociaciones de usuarios. La EPS reiteró su compromiso con la mejora continua y con la protección del derecho fundamental a la salud de sus afiliados.

