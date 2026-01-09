El Parque Nacional Natural El Cocuy vivió intensa nevada de cerca de cuatro horas

La reciente nevada registrada este 9 de enero en el Parque Nacional Natural El Cocuy se convirtió en un espectáculo natural que llenó de emoción a guías, comunidades y visitantes de la región. El fenómeno, poco frecuente, fue recibido como un reconocimiento al cuidado y protección del ecosistema.

Carlos Núñez y Leonel Mora guías que se encontraban en el lugar manifestaron su felicidad al presenciar este regalo de la naturaleza.

“En el Sector Ritacuba Blanco a 4.800 metros sobre el nivel del mar, las rocas se pintan de blanco. Invitamos a todos los colombianos a conocer y disfrutar de este mágico espectáculo.

Por su parte, otro de los guías profesionales hace un llamado a seguir protegiendo este recurso único en el mundo.

“Hoy estamos muy contentos y felices porque la naturaleza es muy agradecida con nosotros. Como cuidamos este ecosistema, el Parque Nacional Natural El Cocuy nos da estos increíbles regalos, como esta maravillosa nevada que nos sorprendió”, expresó Jairo Rico.

Rico destacó que este tipo de eventos refuerzan la importancia de la conservación ambiental y del turismo responsable en la Sierra Nevada del Cocuy, Güicán y Chita. “Estamos disfrutando de estas experiencias que nos brindan estos fenómenos naturales y seguimos haciendo la invitación para que las personas vengan a visitarnos y a disfrutar de estos hermosos ecosistemas”, señaló.

El guía reiteró el llamado a turistas y visitantes para que recorran el parque de manera consciente y vivan su propia experiencia en uno de los complejos de alta montaña más importantes del país. “El Cocuy los espera con los brazos abiertos”, concluyó.