Dos presuntos expendedores de drogas fueron capturados por la policía en San Cristóbal, Bolívar

En desarrollo de actividades de registro a personas y vehículos en el casco urbano del municipio de San Cristóbal, unidades de la Policía Nacional de Colombia lograron la captura de dos personas señaladas, presuntamente, de estar involucradas en el expendio de sustancias estupefacientes.

El procedimiento se originó tras una llamada ciudadana recibida a través del dispositivo móvil PDA de las patrullas de vigilancia, en la cual se alertaba sobre dos individuos que, por sus características físicas y de vestimenta, estarían comercializando droga en el barrio Loma China. Con esta información, los uniformados se desplazaron de manera inmediata al lugar señalado.

Al llegar al sector, los policías observaron a dos personas cuyas características coincidían plenamente con las descritas por el informante. Al notar la presencia policial, los sujetos adoptaron una actitud evasiva, motivo por el cual fueron interceptados y sometidos a un procedimiento de verificación.

Durante el registro personal voluntario y la inspección del entorno, los uniformados hallaron a pocos centímetros de los individuos una bolsa con rayas azules que contenía en su interior 54 bolsas plásticas transparentes con una sustancia de origen vegetal que, por su color, olor y demás características, se asemeja a la marihuana.

Sobre este resultado operativo, el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “Este importante resultado es producto del trabajo constante de nuestras patrullas y, especialmente, de la confianza de la ciudadanía al denunciar. Invitamos a la comunidad a seguir suministrando información que nos permita contrarrestar el microtráfico y fortalecer la seguridad en cada municipio del departamento.”

Finalmente, a los dos ciudadanos se les dieron a conocer sus derechos como personas capturadas por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, siendo dejados a disposición de la autoridad competente.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con la comunidad para garantizar la convivencia y la tranquilidad en el departamento de Bolívar.