Desespero lo ha llevado a pedir ayuda: MinDefensa por anuncio de Iván Mordisco de cumbre guerrillera

Este viernes, 9 de enero, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para referirse a la cumbre entre grupos armados al margen de la ley que anunció alias ‘Iván Mordisco’, tras la escalada militar de Estados Unidos en Venezuela .

“Cuando uno observa ese video y escucha lo que habla el narcotraficante, tal vez más peligroso que tenemos en el suroriente del país, uno encuentra en esas palabras amenazantes contra Colombia un criminal muy afectado. El desespero de él lo ha llevado a pedir más ayuda, a pedir auxilio a los demás carteles del narcotráfico ”, contó.

Y añadió: “Cuando hablo de desespero, es el efecto del daño que se le ha causado a esa estructura criminal. No vamos a parar como fuerza pública para neutralizar esta amenaza, pero también para neutralizar a los del cartel del ELN, a los cartel del Can del Golfo, a los del cartel de las disidencias, y ese es nuestro empeño, afectar críticamente esta amenaza”.

El jefe de la cartera de Defensa reveló que desde el 1 de enero se está trabajando en operaciones que, entre otras cosas, permitan evitar esa cumbre.

Tendrá una reunión con el Departamento de Guerra de Estados Unidos

El ministro Sánchez confirmó que este 9 de enero se reunirá con el Departamento de Guerra de Estados Unidos para tratar este tema.

“Tendré una videoconferencia importante con el Departamento de Guerra o de Defensa de los Estados Unidos. La semana entrante espero tener ya la interacción directa, persona a persona, con ellos, y avanzar en esa línea. Una de ellas es que el cartel del ELN que delinque en zona de frontera, este cartel de alias ‘Mordisco’, que está tanto en el Amazonas como en el Cauca y Nariño, sean declarados como objetivos comunes de alto valor para emplear todas las capacidades tecnológicas que ellos nos puedan dar, acorde a los acuerdos de cooperación, obviamente bajo el direccionamiento del señor presidente Gustavo Petro, para unirnos absolutamente todos”.

