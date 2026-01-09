Corantioquia hace un llamado a la protección de los ecosistemas durante el cierre de la temporada

La Estrella, Antioquia

La jurisdicción de Corantioquia cuenta con un total de 80 municipios, con una riqueza en biodiversidad que alberga: charcos, páramos, flora y fauna endémica, bosques tropicales, ríos cristalinos, entre otros entornos naturales, que destacan a la región como un corredor biológico vital para el país, cada vez más visitado.

Por esta razón, la entidad ambiental, hace un llamado importante para finalizar la temporada de festividades, respetando y protegiendo los ecosistemas, a la vez que se disfrutan las diversas opciones turísticas.

¿Cuáles con los destinos más destacados?

Entre los destinos turísticos más destacados se encuentran Jericó; con los chorros de Quebradona y la cascada del señor Ariel; Támesis, con el mirador Cristo Rey, la cascada El manto de la novia y Río Claro. El Valle de Aburrá; con el Parque Arví, Piedras Blancas, los caminos prehispánicos en Niquía, las cascadas de San Félix y los charcos tradicionales de Barbosa; Cisneros, con el senderismo por las vías paralelas a la carrilera o la cascada El Caney. Y por último, Donmatías, con la represa Río Grande II y los paisajes lecheros de San Pedro y Entrerríos.

Turismo responsable

Respetar los entornos naturales y la vida en sus distintas expresiones es una responsabilidad compartida. Juan Fernando García, subdirector de Ecosistemas de Corantioquia, advirtió la necesidad de proteger los recursos naturales: “La invitación es a no realizar fogatas en esta ni en ninguna de las otras áreas, ya que esto puede desencadenar en incendios forestales, los cuales afectan varios recursos como la flora, la fauna, el suelo y el agua. Entonces, la invitación es a seguir las recomendaciones que nos den en las zonas y a estar muy juiciosos y llevarnos toda nuestra basura de vuelta donde la trajimos”.

Es fundamental, que al visitar estos lugares, se adopten prácticas sencillas, pero importantes, durante los recorridos y las visitas:

Recoger desechos y residuos generados en los lugares visitados . Los ecosistemas naturales no cuentan con la capacidad de procesar nuestros desechos.

. Los ecosistemas naturales no cuentan con la capacidad de procesar nuestros desechos. Respetar la fauna silvestre: no comprar animales silvestres en las carreteras por más inofensivo, curioso o tierno que parezca. Observar la fauna desde una distancia prudente y sin interferir. Si evidencia compra o venta de fauna silvestre, es fundamental denunciar al 123 de la Policía Nacional.

por más inofensivo, curioso o tierno que parezca. Disfrutar el silencio: mantener niveles bajos de ruido, respetando los ciclos de vida de las especies que habitan estos territorios. Los altos ruidos interfieren con los patrones de reproducción, alimentación y migración de las mismas.

que habitan estos territorios. Manejar con precaución , teniendo en cuenta que las carreteras atraviesan zonas naturales por las cuales cruzan animales. Reducir la velocidad en los tramos de vía señalizados para los pasos de fauna.

, teniendo en cuenta que las carreteras atraviesan zonas naturales por las cuales cruzan animales. Cuidar los recursos naturales: tomar duchas cortas, apagar luces que no estén siendo utilizadas, entre otras acciones de cuidado y ahorro.

La invitación a la ciudadanía es clara, disfrutar con responsabilidad en el cierre de esta temporada. Ser viajeras y viajeros conscientes para cuidar los ecosistemas que nos rodean.