Corantioquia alerta por avistamientos de puma en Antioquia y rechaza atropellamiento de un ejemplar

Antioquia

Corantioquia hizo un llamado preventivo a las comunidades y a los conductores del departamento para proteger al puma concolor, luego de recibir reportes ciudadanos sobre la presencia de esta especie en varios municipios de su jurisdicción y de registrar un reciente caso de atropellamiento que causó la muerte de uno de estos felinos en una vía del Bajo Cauca.

De acuerdo con la autoridad ambiental, en las últimas horas se han reportado avistamientos de al menos tres individuos en zonas rurales de Ituango, Puerto Nare y sectores del Bajo Cauca, áreas que hacen parte de corredores biológicos y ecosistemas estratégicos para la conservación de la fauna silvestre.

Invitación de Corantioquia

Sebastián Jiménez, biólogo profesional encargado del manejo de interacciones con felinos silvestres en la jurisdicción de Corantioquia, explicó que estos reportes activan protocolos de atención, monitoreo y educación ambiental en los territorios.

“Les invitamos a manejar con precaución y reportar estos sucesos mediante las plataformas oficiales de la corporación. Estos casos ingresan a través de una PQR y, a partir de ahí, analizamos la situación y nos dirigimos lo más pronto posible a estas zonas para continuar con procesos de educación y monitoreo de las especies”, señaló.

La corporación lamentó y rechazó el atropellamiento de uno de estos individuos, recordando que este tipo de hechos son evitables si se respetan las normas de tránsito y se reduce la velocidad en zonas donde la infraestructura vial atraviesa hábitats naturales.

El felino y su interacción con los humanos

En ese sentido, reiteró la campaña “La Vía Tiene Vida”, que busca sensibilizar a los conductores sobre la presencia de fauna silvestre en las carreteras del departamento.

Jiménez recordó además que el puma es una especie que generalmente evita el contacto humano y que su presencia es un indicador de la buena salud de los ecosistemas. Sin embargo, advirtió que en zonas de conservación y preservación es posible que se presenten encuentros ocasionales.

“Siempre recomendamos guardar distancia, no acercarse a estos animales y reportar cualquier situación a las autoridades ambientales, para proteger tanto la integridad del individuo como la de las personas”, explicó.

Corantioquia anunció que continuará realizando presencia institucional en los municipios donde se han presentado estos reportes, con acompañamiento técnico a las comunidades y acciones pedagógicas orientadas a fortalecer la convivencia entre las poblaciones humanas y los grandes felinos que habitan en Antioquia.