Así suena “Me Gustas”, la propuesta de Mike Bahía y Nanpa Básico para 2026

El 2026 comienza con una declaración de amor honesta y sin adornos. Mike Bahía y Nanpa Básico se unen para presentar “Me Gustas”, una canción que romantiza lo cotidiano y reivindica el valor de los pequeños gestos en las relaciones. Lejos de las promesas grandilocuentes, esta propuesta musical habla del amor real, ese que se construye día a día.

Con la sensibilidad característica de Mike Bahía y las letras directas de Nanpa Básico, “Me Gustas” se convierte en una pieza perfecta para dedicarle a alguien especial. La canción describe la complicidad diaria, los silencios compartidos y las acciones simples que sostienen una relación. Es una invitación a valorar lo esencial, lo que no siempre se dice pero se siente.

El videoclip refuerza este concepto con escenas que retratan rutinas compartidas, miradas y gestos mínimos que, con el tiempo, se vuelven imprescindibles. Porque en lo simple también vive el amor. Esta propuesta conecta con quienes creen que la verdadera magia está en los detalles.

Para Mike Bahía, este lanzamiento llega tras cerrar el 2025 con una presentación memorable en Miami, donde interpretó éxitos como “Amor a mitad”, “Cómo te hago entender” y “Buscándote”, ante un público diverso y entusiasta. Además, el artista colombiano inicia el año con una proyección internacional destacada: será el artista principal del Hankook Mexico City E-Prix, el próximo 10 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial.

Por su parte, Nanpa Básico reafirma su posición como uno de los referentes del rap y la música urbana en Colombia, aportando su estilo auténtico y letras cargadas de verdad a esta colaboración que promete conquistar playlists y corazones.

“Me Gustas” no es solo una canción, es un recordatorio de que el amor sigue siendo inspiración cuando se cuenta desde la verdad. Una propuesta cercana, honesta y perfecta para comenzar el año acompañando a quienes creen en los detalles.