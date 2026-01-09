Alarma en Neiva por abandono y maltrato a adultos mayores

Jerson Andrés Bastidas, personero municipal de Neiva, alertó sobre el aumento de casos de abandono y maltrato a adultos mayores en la ciudad.

El abandono y el maltrato de adultos mayores en Neiva continúan en aumento y se han convertido en una problemática social alarmante. Así lo advirtió el personero municipal, Jerson Andrés Bastidas, quien aseguró que durante el año 2025 se intervinieron más de 120 casos de personas mayores en condiciones de abandono, violencia intrafamiliar y vulneración de derechos.

De acuerdo con el funcionario, los hechos más recurrentes no solo incluyen agresiones físicas o psicológicas, sino también formas silenciosas de violencia como dejar a los adultos mayores encerrados por días, sin alimentación ni atención médica, o abandonarlos en hospitales y clínicas sin regresar por ellos.

“En Neiva se ha normalizado el abandono del adulto mayor. No es solo golpearlos; también es dejarlos solos, sin comida, sin cuidado. Eso también es violencia”, señaló Bastidas, visiblemente preocupado por lo que calificó como un fenómeno social que refleja el deterioro del tejido familiar.

La Personería Municipal, en articulación con la Alcaldía de Neiva, ha evaluado los casos a través de equipos psicosociales, determinando que muchos de estos adultos mayores no cuentan con redes de apoyo y sobreviven gracias a la caridad de vecinos o líderes comunitarios. Sin embargo, el único hogar de protección del municipio cuenta con apenas 60 cupos, los cuales permanecen ocupados de manera permanente, mientras más de 100 personas esperan en lista para ser reubicadas.

A esta situación se suma el abandono en centros de salud. Reportes de entidades de atención social indican que más de 300 adultos mayores han sido dejados en clínicas y hospitales de la ciudad, donde familiares no regresan tras su recuperación o simplemente desaparecen sin dejar datos de contacto.

El personero hizo un llamado contundente a la corresponsabilidad familiar y ciudadana, recordando que el abandono puede constituir un delito y que la solución no pasa únicamente por ampliar la oferta institucional.

“Si seguimos creando hogares sin conciencia social, el mensaje que se envía es que abandonar al adulto mayor es válido y que la responsabilidad es solo del Estado”. — Jerson Andrés Bastidas

Finalmente, Bastidas insistió en que el problema va más allá del componente legal.