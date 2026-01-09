ADRES aclara reestructuración y niega aumento de personal injustificado

ADRES suspendió pagos por atención a víctimas de accidentes de tránsito a 16 IPS (Fotos vía Getty Images y redes sociales de la ADRES)

ECONOMÍA

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) le salió al paso a las denuncias del representante Andrés Forero quien aseguró que el, Ministerio de la Salud, en plena emergencia económica planea en aumentar la planta de personal.

Forero indica que el costo anual de funcionamiento de la ADRES pasaría de 48.017 millones a $99.069 millones con ese incremento de personal.

ADRES responde a denuncia del representante

La ADRES aclaró este viernes que el proceso de reestructuración que adelanta no implica un aumento en el número de empleados, sino la formalización del recurso humano, en cumplimiento de un mandato legal.

Según explicó la entidad en un comunicado, actualmente la ADRES cuenta con 220 funcionarios de planta y 710 contratistas, y la nueva estructura contempla una planta total de 930 funcionarios.

“No hay crecimiento en número”, aseguró la entidad, al precisar que se trata de una reorganización interna.

La ADRES indicó que su fortalecimiento institucional se basa principalmente en el desarrollo tecnológico y destacó que sus gastos administrativos se mantienen por debajo del límite legal.

“Aunque la ley le permite al ADRES gastar hasta el 5 por mil de los recursos administrados, nunca pasamos del 3 por mil”, señaló el comunicado, al comparar esta cifra con “las costosas administraciones de las EPS”.

Frente a los señalamientos que han circulado en los últimos días, la entidad rechazó que se pretenda afectar su imagen con motivaciones políticas.

“La ADRES es una entidad técnica, ajena a cálculos políticos”, afirmó, y agregó que desde el inicio del actual Gobierno se ha enfocado en “garantizar el manejo transparente de los recursos del sistema de salud”, indicó la institución.

Finalmente, la entidad sostuvo que la información difundida responde a intereses distintos al debate técnico.

“Rechazamos que con fines electorales se pretenda causarle daño a nuestra entidad”, concluyó la ADRES.