Nueva EPS activa plan de transición y habilita formulario virtual para entrega de medicamentos

De acuerdo con el comunicado emitido por la Nueva EPS informó que, mientras se culmina el proceso de transición, los afiliados cuyas fórmulas estaban direccionadas a Colsubsidio pueden registrar sus solicitudes de manera remota, sin necesidad de desplazarse a oficinas físicas, a través del enlace habilitado en su página web, denominado “Si Colsubsidio te entregaba medicamentos en 2025”.

La EPS señaló que sus asesores se encargarán de gestionar las fórmulas médicas y el proceso administrativo correspondiente, con el objetivo de asegurar la continuidad de los tratamientos y evitar interrupciones en la entrega de los medicamentos.

Finalmente, la Nueva EPS reiteró su compromiso con la garantía del derecho fundamental a la salud y recordó que los usuarios también pueden consultar información adicional en el sitio web www.nuevaeps.com.co o comunicarse con la línea nacional de atención habilitada por la entidad.