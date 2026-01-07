Nueva EPS activa plan de transición y habilita formulario virtual para entrega de medicamentos
La entidad informó que avanza en las acciones necesarias para garantizar el acceso oportuno y seguro a los medicamentos de sus afiliados, luego de la terminación unilateral del contrato con Colsubsidio
De acuerdo con el comunicado emitido por la Nueva EPS informó que, mientras se culmina el proceso de transición, los afiliados cuyas fórmulas estaban direccionadas a Colsubsidio pueden registrar sus solicitudes de manera remota, sin necesidad de desplazarse a oficinas físicas, a través del enlace habilitado en su página web, denominado “Si Colsubsidio te entregaba medicamentos en 2025”.
La EPS señaló que sus asesores se encargarán de gestionar las fórmulas médicas y el proceso administrativo correspondiente, con el objetivo de asegurar la continuidad de los tratamientos y evitar interrupciones en la entrega de los medicamentos.
Finalmente, la Nueva EPS reiteró su compromiso con la garantía del derecho fundamental a la salud y recordó que los usuarios también pueden consultar información adicional en el sitio web www.nuevaeps.com.co o comunicarse con la línea nacional de atención habilitada por la entidad.