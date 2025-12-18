ADRES denuncia irregularidades en el registro y sobrecosto de medicamentos reportados por las EPS

Reconocido medicamento para hipertensos fue retirado del mercado por contaminación: Esto se sabe. Crédito: Getty Images

SALUD

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) presentó a la opinión pública un alarmante informe sobre el registro de medicamentos en la Base de Prestación de Servicios tras analizar los reportes de las EPS entre 2022 y 2023.

Según el director de la entidad, Félix León, durante el 2023 se identificaron 6,5 millones de medicamentos cuyo valor superó el precio regulado, generando un sobrecosto estimado en $514.619 millones.

Asimismo, la ADRES también adviertió que en 2023 fueron reportados como entregados 47 millones de medicamentos por un valor de $1,7 billones, los cuales no figuraban en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED).

Por su parte, en el 2022, esta situación ya se había presentado con más de 34 millones de medicamentos, equivalentes a $1,3 billones de pesos.

Alertas por falta de autorización del Invima

Al comparar la información de las EPS con las licencias sanitarias del Invima, se detectaron múltiples alertas:

• 2022: 5 millones de medicamentos con alertas en el registro, por un valor superior a $116 mil millones.

• 2023: 8,1 millones de registros con alertas, por más de $188 mil millones.

Entre las principales irregularidades se encuentran:

Medicamentos con registro sanitario vencido y entregados un año después de su vencimiento:

2022: 1.649.028 medicamentos por más de $39 mil millones.

2023: 3.337.436 medicamentos por más de $69 mil millones.

Muestras médicas reportadas como medicamentos entregados:

• 2022: 777.065 muestras por más de $22 mil millones.

• 2023: 352.190 muestras por más de $14 mil millones.

Medicamentos bajo la modalidad “fabricar y exportar”

• 2022: 16.079 registros por $430 millones.

• 2023: 48 registros por $2 millones.

Las autoridades señalaron que estos hallazgos evidencian fallas graves en los controles, posibles irregularidades en la facturación y riesgos para la transparencia del sistema de salud, por lo que anunciaron el fortalecimiento de los procesos de auditoría y control sobre las EPS.