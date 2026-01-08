William Burz presenta “Mr Burz”, un álbum explícito, reflexivo y sin vulgaridades

Las canciones con letra explícita, pero construidas desde un lenguaje respetuoso y reflexivo, son una de las principales señas de identidad del cantautor colombiano William Burz, quien ha logrado consolidar una propuesta musical honesta, directa y alejada de las vulgaridades.

Este enfoque ha marcado el proceso creativo de sus composiciones, que ya suman 69 canciones desde el año 2015, momento en el que decidió incursionar de manera profesional en el panorama musical colombiano.

A lo largo de esta trayectoria, William Burz ha apostado por una narrativa que aborda temas personales, sociales y emocionales, sin recurrir a la agresión verbal ni a fórmulas fáciles. Para el artista, la música debe ser un vehículo de expresión que permita decir lo que se piensa y se siente, incluso cuando se trata de asuntos complejos, sin perder la elegancia ni el respeto por quien escucha.

Recientemente, el cantautor presentó su segundo álbum de estudio, un trabajo que reafirma su evolución artística y su madurez creativa. Su primer disco llevó por título “Será divertido”, una producción con la que dio sus primeros pasos discográficos y sentó las bases de su estilo.

Ahora regresa con “Mr Burz”, un álbum conformado por 10 canciones que exploran distintas atmósferas sonoras y temáticas, manteniendo como constante el uso de analogías y recursos literarios que se distancian deliberadamente de lo vulgar.

En diálogo con Lo Más Caracol, William Burz explicó que buena parte de la inspiración para este nuevo trabajo proviene de una mezcla diversa de influencias internacionales y latinoamericanas. Entre los referentes que han marcado su proceso creativo se encuentran artistas y agrupaciones como James Brown, Juan Gabriel, Gavin DeGraw, Mac Miller y Rex Orange County, nombres que evidencian la amplitud de su espectro musical y su interés por distintos géneros y épocas.

El álbum “Mr Burz” se caracteriza por una riqueza rítmica notable. Según el propio artista, en sus canciones confluyen sonidos de R&B, pop, soul, rap y hip hop, géneros que se entrelazan para crear una propuesta fresca y contemporánea.

Dentro del repertorio destaca el tema “Poker Face”, una canción en la que William Burz aborda un asunto íntimo y poco tratado en la música popular: la ludopatía, entendida como el gusto desmedido o la adicción a las apuestas. A través de una narrativa cuidada, el artista logra exponer esta problemática sin moralismos, invitando a la reflexión.

Para William Burz, la música debe abrir espacios de conversación sobre realidades que afectan a muchas personas, pero que a menudo se silencian o se trivializan. Por ello, asegura ser especialmente meticuloso al momento de construir las letras, cuidando cada párrafo para que los mensajes sean contundentes, claros y emotivos, sin caer en lo ofensivo ni en las agresiones verbales.

“El disco está pensado para escucharse de noche, con vinito o cerveza, solo o muy bien acompañado”, afirma William Burz. Y agrega: “Suena bien para pensar, para reír, para hacer el amor o incluso para disfrutar la parte literaria de las canciones. Es un álbum diferente, muy digerible y cercano”.

De cara al futuro, el músico colombiano tiene planes ambiciosos. Para 2026, proyecta duplicar los lanzamientos realizados en 2025, con un mínimo de 20 canciones nuevas, además de una gira que ya tiene confirmadas presentaciones en ciudades como Bogotá, Medellín y Santa Marta, mientras otras fechas se encuentran en proceso de definición. Con este nuevo álbum, William Burz reafirma su intención de consolidarse como una voz auténtica dentro de la escena musical nacional.