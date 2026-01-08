Violento atraco a dos adultos mayores en el norte de Bogotá: disparos y seguimiento desde el banco

Durante la tarde del 7 de enero autoridades registraron un hecho de inseguridad en la calle 151A con carrera 45, en la localidad de Suba. Por medio de un video compartido por usuarios en redes sociales, quedó en evidencia el posible hurto a dos adultos mayores por parte de delincuentes armados.

“Una pareja de adultos mayores, al llegar a su residencia, fueron abordados por varias personas, quienes con arma de fuego los despojaron de un dinero, el cual habían retirado de una entidad financiera”, explica el Mayor Milton David Pachón Rojas.

Disparos a la ciudadanía

Las autoridades confirman que durante el hecho, uno de los agresores realizó varios disparos contra una persona que se encontraba observando la situación en el norte de la ciudad, sin embargo, no se registran heridos.

Pachón además confirma que: “Se adelantan las diferentes labores para la recolección de video de los diferentes circuitos de televisión en este sector con el fin de dar paradero y captura de los responsables de este hecho”.