Buscan a los responsables de violento atraco en plena Avenida Las Américas en Bogotá

Bogotá D.C

En videos quedó registrado el violento atraco del que fue víctima un joven que se movilizaba en motocicleta en plena Avenida de Las Américas en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

Las imágenes evidencian cómo un hombre de camiseta blanca y con un casco atraca de manera violenta a un joven que se movilizaba en una motocicleta junto con una mujer. El delincuente le quita una maleta a la víctima y lo tumba al suelo.

La acompañante de la víctima lo ayudó, mientras el delincuente huyó del lugar inmediatamente con un cómplice que lo recogió.

“Atendimos un caso, momentos en los que un ciudadano fu abordado por cuatro delincuentes que también se movilizaban en motocicleta, los cuales de manera violenta lo amenazaron con un arma de fuego y hurtaron sus elementos”, aseguro el coronel Álvaro Mora.

La víctima resultó herida y fue trasladada a un centro médico donde está libre de peligro.

Las autoridades tienen las imágenes y videos de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables de este hecho y lograr capturarlos.