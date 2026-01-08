Toca se alista para jornada de ciclo de montañismo este domingo

Este domingo 11 de enero se realizará en el municipio de Toca, Boyacá, un ciclo de montañismo con participación de varias categorías, en el marco de las actividades deportivas programadas por la administración municipal durante las festividades locales. La competencia iniciará a las 8:00 de la mañana desde el parque principal.

El alcalde de Toca, Germán Alonso Becerra, explicó que la ruta fue diseñada para incluir tanto a ciclistas experimentados como a niños y jóvenes que están comenzando en este deporte. «Esperamos que nos acompañen más de 200 deportistas y que la participación de los niños y jóvenes del municipio sea representativa», señaló el mandatario local.

Becerra indicó que la organización del evento cuenta con el apoyo de Indeportes Boyacá, entidad que ha respaldado aspectos logísticos como el juzgamiento, la señalización y la definición de rutas seguras. Según el alcalde, esta articulación busca garantizar un desarrollo ordenado y sin contratiempos para los participantes y asistentes.

El alcalde también informó que los jueces y las categorías fueron definidos directamente por Indeportes Boyacá y que el evento contará con acompañamiento en salud por parte de la ESE municipal, así como apoyo de la Policía Nacional y logística privada. La competencia tendrá juzgamiento avalado a nivel departamental.