Sector turístico de El Rodadero, en Santa Marta, en alerta por rebosamiento de aguas negras

Santa Marta

El rebosamiento de aguas negras en El Rodadero vuelve a encender las alarmas del sector turístico. Hoteleros, administradores de restaurantes y operadores turísticos aseguran que el problema no es nuevo ni aislado, sino una situación repetitiva que se agrava en temporada alta y con cada lluvia.

Ante esta situación solicitaron presencia de las entidades competentes teniendo en cuenta la alta demanda de turistas que por estos días visitan el sector.

La Empresa de Servicios Públicos del Distrito, Essmar E.S.P., explicó que las afectaciones en el alcantarillado obedecen, en gran parte, a la acumulación de grasas y aceites en el sistema, producto del manejo inadecuado por parte de algunos establecimientos de comida.

Frente a este panorama, se han intensificado las acciones de seguimiento y control, los cuales fueron remitidos al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental DADSA, autoridad competente para la vigilancia y control de estas prácticas.

La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.) está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde el 2021 debido a deficiencias técnicas, administrativas y financieras que afectaban la calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Desde entonces, la empresa se encuentra bajo administración temporal con un agente especial nombrado por la Superintendencia, y ha tenido varios cambios de dirección desde su intervención, por lo que algunos samarios afirman que hay falta de compromiso con la entidad.

Finalmente, esperan que se encuentre una solución lo más pronto posible teniendo en cuenta que los rebosamientos siguen en aumento.

Rosa Villalba, líder de la zona de El Rodadero, habló en La W y se pronunció frente a los hechos.

“La problemática es para nosotros los residentes, para nosotros los comerciantes y para el turista en general, porque las personas llegan al rodadero a bañarse, llegan a disfrutar del sol, del mar, de la arena, y estos malos olores los están afectando”, dijo en su primera intervención.

Ya agregó: “Hay que buscar tener un plan estratégico para cada temporada. Que la ESMAR haga algo antes de cada temporada, como limpiar las redes mientras se hace la conexión o la nueva red de alcantarillado en El Rodadero”.

Explicó que “el llamado es para el agente interventor, el ESMAR, que por favor, no demoren. Si hay rebosamiento, por favor, hay que limpiar estas calles. Los vendedores de comida rápida, los vendedores informales, los vendedores formales, los restaurantes,. todos están siendo afectados directamente”.

