Ramiriquí pone en marcha nueva motoniveladora para vías rurales

La Alcaldía de Ramiriquí incorporó una nueva motoniveladora para el mantenimiento de la red vial rural del municipio, con el objetivo de atender una de las principales dificultades del sector campesino: el estado de las vías terciarias. La adquisición se realizó sin recurrir a endeudamiento y mediante mecanismos de compra pública.

El alcalde de Ramiriquí, Carlos Andrés Ávila, explicó que la decisión se tomó tras identificar que la motoniveladora es la maquinaria prioritaria para el mantenimiento vial. «Ramiriquí hacía 30 años había adquirido una motoniveladora que ya cumplió su vida útil, a la que se le invirtieron más de mil millones de pesos en mantenimiento durante ese tiempo», señaló el mandatario.

Según el alcalde, la compra fue posible gracias a un proceso de reorganización administrativa y a la adquisición mediante la tienda virtual del Estado colombiano, a través de un acuerdo marco por subasta. «Esto nos permitió reducir el costo en un 35% frente a los precios del mercado y adquirir una motoniveladora Hyundai de última tecnología por 970 millones de pesos, cancelados de forma directa», afirmó Ávila, quien añadió que endeudarse para este tipo de compras debilita las finanzas de municipios de esta categoría.

En cuanto al uso de la maquinaria, el alcalde indicó que existe un plan de trabajo basado en criterios de prioridad vial y flujo de tránsito, especialmente en vías clave para la comercialización de productos agrícolas. El cronograma contempla intervenir cerca de 200 kilómetros de red secundaria y terciaria, comenzando por las arterias principales y avanzando progresivamente hacia las veredas de la parte baja del municipio.

Ávila informó que la motoniveladora entrará en funcionamiento el próximo lunes, tras completar los procesos de aseguramiento y vinculación del personal operador. «La idea es que esté al servicio de toda la comunidad campesina, no solo para las vías, sino también para las entradas de las fincas, lo que permite reducir pérdidas, especialmente en temporada de invierno», concluyó.