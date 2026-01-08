Neiva salió a las calles en defensa de la soberanía nacional tras tensión por Venezuela
CUT Huila rechazó una eventual intervención militar de Estados Unidos y alertó sobre riesgos para la paz de América Latina.
Cientos de personas se movilizaron en el parque Santander de Neiva para respaldar la defensa de la soberanía nacional y expresar su apoyo al presidente Gustavo Petro, en medio de la tensión internacional generada por los recientes hechos ocurridos en Venezuela y los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar.
La manifestación reunió a organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos que rechazaron lo que consideran una amenaza a la paz regional y una vulneración al principio de autodeterminación de los pueblos. Los asistentes portaron pancartas y consignas en defensa de la unidad latinoamericana.
Juan Pablo Tovar, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Huila, aseguró que la posición del sindicalismo es clara frente a cualquier acción militar extranjera. “Rechazamos de manera contundente una intervención que no solo afecta a Venezuela, sino que pone en riesgo la estabilidad de toda América Latina y el Caribe”, señaló.
El dirigente sindical advirtió que este tipo de acciones desconocen la Carta de las Naciones Unidas y reavivan escenarios de confrontación internacional. A su juicio, se trata de una postura imperial que busca retomar el control político y económico sobre la región.
Tovar también afirmó que estas tensiones tienen impacto directo sobre los pueblos y la clase trabajadora, al poner en riesgo procesos democráticos y avances sociales en distintos países. Por ello, hizo un llamado a la movilización y a la unidad de los pueblos latinoamericanos.
Desde la CUT Huila se anunció que continuarán los espacios de análisis y diálogo con sindicatos y organizaciones sociales, con el fin de definir nuevas acciones de movilización en defensa de la soberanía, la paz y la autodeterminación de los pueblos.