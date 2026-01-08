Neiva salió a las calles en defensa de la soberanía nacional tras tensión por Venezuela

Manifestantes se concentraron en el parque Santander de Neiva durante la jornada en defensa de la soberanía nacional y la unidad latinoamericana.

Cientos de personas se movilizaron en el parque Santander de Neiva para respaldar la defensa de la soberanía nacional y expresar su apoyo al presidente Gustavo Petro, en medio de la tensión internacional generada por los recientes hechos ocurridos en Venezuela y los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar.

Integrantes de la CUT Huila lideran la manifestación en el parque Santander de Neiva en defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. Ampliar

La manifestación reunió a organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos que rechazaron lo que consideran una amenaza a la paz regional y una vulneración al principio de autodeterminación de los pueblos. Los asistentes portaron pancartas y consignas en defensa de la unidad latinoamericana.

Movilización soberanía Nacional en el Parque Santander de Neiva. Ampliar

Juan Pablo Tovar, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Huila, aseguró que la posición del sindicalismo es clara frente a cualquier acción militar extranjera. “Rechazamos de manera contundente una intervención que no solo afecta a Venezuela, sino que pone en riesgo la estabilidad de toda América Latina y el Caribe”, señaló.

El dirigente sindical advirtió que este tipo de acciones desconocen la Carta de las Naciones Unidas y reavivan escenarios de confrontación internacional. A su juicio, se trata de una postura imperial que busca retomar el control político y económico sobre la región.

Tovar también afirmó que estas tensiones tienen impacto directo sobre los pueblos y la clase trabajadora, al poner en riesgo procesos democráticos y avances sociales en distintos países. Por ello, hizo un llamado a la movilización y a la unidad de los pueblos latinoamericanos.

Desde la CUT Huila se anunció que continuarán los espacios de análisis y diálogo con sindicatos y organizaciones sociales, con el fin de definir nuevas acciones de movilización en defensa de la soberanía, la paz y la autodeterminación de los pueblos.