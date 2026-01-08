Huila garantiza inicio de clases presenciales, 120 mil estudiantes regresan a las aulas este 2026

La Secretaría de Educación del Huila confirmó que el 26 de enero iniciará el calendario escolar 2025 con garantías de alimentación, vigilancia y clases presenciales en todo el departamento.

La Gobernación del Huila confirmó que todo está listo para el inicio del calendario escolar 2026, con el regreso a clases presenciales de cerca de 120 mil estudiantes en las instituciones educativas oficiales del departamento, a partir del 26 de enero.

Así lo dio a conocer el secretario de Educación departamental, quien aseguró que desde finales de 2025 se adelantaron vigencias futuras para garantizar servicios esenciales como aseo, vigilancia y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), permitiendo que los estudiantes encuentren las sedes educativas en óptimas condiciones desde el primer día.

De acuerdo con el funcionario, los docentes y el personal administrativo retornan a sus labores el próximo 13 de enero, lo que permitirá ultimar detalles académicos y administrativos antes del ingreso de los estudiantes.

En cuanto a los municipios del occidente del Huila, especialmente zonas como La Plata, donde se han presentado situaciones de orden público por presencia de grupos armados ilegales, el secretario indicó que se activó una estrategia interinstitucional de Escuelas Seguras, con acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, alcaldías municipales, personerías e incluso organismos internacionales.

El departamento reiteró que la educación será presencial, aunque se cuenta con planes de contingencia en caso de que la seguridad no permita el desarrollo normal de las clases. Para ello, se actualizó el Plan de Gestión del Riesgo Escolar en las instituciones educativas, con participación de rectores, docentes, padres de familia y estudiantes.

La Secretaría de Educación aseguró que el objetivo es proteger el derecho a la educación y garantizar condiciones seguras para la comunidad educativa, incluso en contextos complejos de seguridad.